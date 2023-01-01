وفر وقتك وأموالك باستخدام أداة واحدة كاملة لإدارة المشروع. ويمكنك إدارتها من أي مكان في العالم. أدخل عملك على المسار الصحيح، وذلك بفضل تنظيم العمل المثالي في نظام IC Project.

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