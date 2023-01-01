يتضمن BoardBell لوحات المهام والدردشة الجماعية لإدارة المشروع. قم بتعيين وتتبع ومناقشة وإكمال العمل من أي مكان وفي أي وقت.

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