مساعدتك على توفير الوقت والمال والإحباط مع Coretal. قم بتبسيط عملياتك باستخدام منصة إدارة الأعمال الأساسية. Coretal - coretal.co - هي منصة مبتكرة متكاملة لإدارة أعمالك من خلالها؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، والفواتير، والمقترحات، وإدارة علاقات العملاء، والدعم وإصدار التذاكر، والتقويم، والجدولة، وأكثر من ذلك بكثير. نحن نبني منصة الانتقال لتلبية احتياجات عملك الأساسية. توفير الوقت والمال والتوتر. احصل دائمًا على نظرة عامة على عملك من خلال لوحة التحكم والأدوات الذكية لدينا. المجالس - مرنة. قابلة للتخصيص. قوي. قم بإنشاء اللوحات وإعدادها وإدارتها على طريقتك. لوحات المهام، لوحات المشروع، لوحات لتتبع العمليات. مجالس لإدارة الموظفين. لوحات لأي حل، أو مشكلة. ربط المجالس بالمشاريع. لديك مجالس مستقلة. حقًا الخيار لك المشاريع - تابع المشاريع كلها في مكان واحد باستخدام الملخصات والمهام والجداول الزمنية وتتبع الوقت والمحادثات والقرارات والفواتير والمقترحات والعقود معًا. الفواتير - أرسل وتتبع واحصل على الدفعات باستخدام ميزة الفواتير لدينا. الأشخاص - احفظ جهات الاتصال وتتبع تفاعلك واتصالاتك معهم.

الموقع الإلكتروني: coretal.co

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