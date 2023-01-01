WebCatalog
Procys

Procys

login.procys.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Procys على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نستفيد من التعلم الآلي المتطور لتوفير الوقت والمال. مع Procys أصبح العمل أكثر كفاءة، واستخرج البيانات من فواتيرك تلقائيًا. يمكنك توفير الوقت المستغرق في معالجة المستندات يدويًا من خلال عملياتنا الآلية الذكية.

الموقع الإلكتروني: procys.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Procys. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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