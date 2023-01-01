WebCatalog
OpsBase

OpsBase

app.opsbase.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpsBase على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أسهل طريقة لعمليات آمنة وفعالة ومتوافقة. يمكنك توفير المال وتقليل المخاطر من خلال عمليات غير ورقية سهلة المتابعة.

الموقع الإلكتروني: opsbase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpsBase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TYKR

TYKR

app.tykr.pro

Classter

Classter

portal.classter.com

Procys

Procys

login.procys.com

Kenjo

Kenjo

app.kenjo.io

Atolia

Atolia

app.atolia.com

LegionellaDossier

LegionellaDossier

app.legionelladossier.com

Prestavi

Prestavi

app.prestavi.com

Teller

Teller

teller.io

iglooHR

iglooHR

app.igloohr.com

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer

app.riamoneytransfer.com

Mine for Business

Mine for Business

portal.saymine.com

ClickTime

ClickTime

login.clicktime.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية