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TYKR عبارة عن أداة فحص لاستثمار الأسهم ومنصة تعليمية تساعد المستثمرين على تقليل المخاطر وتوفير المال والاستثمار بثقة.

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