TYKR
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الموقع الإلكتروني: tykr.pro
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TYKR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
TYKR عبارة عن أداة فحص لاستثمار الأسهم ومنصة تعليمية تساعد المستثمرين على تقليل المخاطر وتوفير المال والاستثمار بثقة.
الموقع الإلكتروني: tykr.pro
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