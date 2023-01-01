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Marcus by Goldman Sachs

Marcus by Goldman Sachs

marcus.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يقدم Marcus by Goldman Sachs أدوات التمويل الشخصي لمساعدتك على الادخار والاقتراض والاستثمار. قم بزيادة أموالك من خلال حساب توفير عالي العائد عبر الإنترنت، وأقراص مضغوطة عالية العائد، وأقراص مضغوطة بدون عقوبة. قم بأتمتة استثمارك مع Marcus Invest. ويمكنك ربط آلاف المؤسسات المالية بـ Marcus Insights - أدوات وأدوات تتبع مجانية تساعدك على تنظيم أموالك وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: marcus.com

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