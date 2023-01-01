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Stash

Stash

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الموقع الإلكتروني: stash.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بالتسجيل في Stash، تطبيق التمويل الشخصي الذي يتيح لك الاستثمار في آلاف الشركات المعروفة بأسهم جزئية.

الموقع الإلكتروني: stash.com

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