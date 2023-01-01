طريقة أسهل للأشخاص لمتابعة العملية والعمل معًا. Prestavi هو برنامج سير عمل حديث يجعل من السهل تحويل العمليات المعقدة أو غير المنظمة أو غير الموثقة إلى مسارات عمل موحدة تساعد فريقك على المضي قدمًا بالعمل.

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