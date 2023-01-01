ScrumDo عبارة عن منصة قوية لإدارة العمل ومحرك للتحسين المستمر. نحن نسهل على الفرق والمؤسسات بأكملها اعتماد عمليات إدارة سير العمل الحديثة (مثل Scrum وKanban وScrumban وSAFe وغيرها) لتحقيق نتائج أعمال أفضل.

الموقع الإلكتروني: scrumdo.com

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