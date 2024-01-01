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نحن نعمل على توحيد سير العمل بالكامل لإدارة وحجز المساحة للمؤسسات والفرق الحديثة، بحيث يحصل الجميع على أسهل وصول ممكن إلى المساحة والرياضة والأحداث في وقت قصير جدًا وفي أي وقت وبدون أي جهد. Locaboo هي المنصة الرائدة لإدارة الأماكن الخاصة بالفضاء والرياضة والأحداث في أوروبا. منصتنا جاهزة للاستخدام في مساحات العمل وقاعات الاجتماعات وأماكن العمل المشتركة والمرافق الرياضية والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى غرف الثقافة والفعاليات والأسطول وغير ذلك الكثير...

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الموقع الإلكتروني: locaboo.com

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