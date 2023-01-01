viagogo هو أكبر سوق ثانوي في العالم لتذاكر الأحداث المباشرة. viagogo هي منصة عالمية عبر الإنترنت لتذاكر البث المباشر للأحداث الرياضية والموسيقى والترفيه. تهدف viagogo إلى تزويد مشتري التذاكر بأكبر عدد ممكن من خيارات التذاكر للأحداث في جميع أنحاء العالم، وتساعد بائعي التذاكر بدءًا من الأفراد الذين لديهم تذكرة احتياطية إلى منظمي الأحداث الكبيرة متعددة الجنسيات على الوصول إلى جمهور عالمي. دخلت viagogo في شراكة مع العديد من العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال الرياضة والترفيه، وساعدت العملاء من كل دولة في العالم تقريبًا في الوصول إلى تذاكر الأحداث المفضلة لديهم باللغة والعملة وعلى الجهاز الذي يختارونه.

الموقع الإلكتروني: viagogo.com

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