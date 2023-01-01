WebCatalog
viagogo

viagogo

viagogo.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

viagogo هو أكبر سوق ثانوي في العالم لتذاكر الأحداث المباشرة. viagogo هي منصة عالمية عبر الإنترنت لتذاكر البث المباشر للأحداث الرياضية والموسيقى والترفيه. تهدف viagogo إلى تزويد مشتري التذاكر بأكبر عدد ممكن من خيارات التذاكر للأحداث في جميع أنحاء العالم، وتساعد بائعي التذاكر بدءًا من الأفراد الذين لديهم تذكرة احتياطية إلى منظمي الأحداث الكبيرة متعددة الجنسيات على الوصول إلى جمهور عالمي. دخلت viagogo في شراكة مع العديد من العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال الرياضة والترفيه، وساعدت العملاء من كل دولة في العالم تقريبًا في الوصول إلى تذاكر الأحداث المفضلة لديهم باللغة والعملة وعلى الجهاز الذي يختارونه.

الموقع الإلكتروني: viagogo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ viagogo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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