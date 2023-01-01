Event Smart
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الموقع الإلكتروني: eventsmart.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Event Smart على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Organize unlimited events and sell unlimited paid tickets for free in your country and currency on your own Event Smart website.
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الموقع الإلكتروني: eventsmart.com
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