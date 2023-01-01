Free Currency API

واجهة برمجة تطبيقات تحويل العملات المجانية. الحل المجاني 100% للتعامل مع تحويلات أسعار الصرف. توفر واجهة برمجة تطبيقات العملات الخاصة بنا بيانات أسعار الصرف الحية والتاريخية بدءًا من عام 1999 وحتى اليوم.

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