currencyFreaks عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للعملة تم إنشاؤها بواسطة JFreaks Software Solutions. نحن فريق صغير من الأشخاص العظماء ذوي الأفكار المجنونة. نحن موجودون في المقام الأول في لاهور، باكستان. كجزء من JFreaks، نعمل في مجال تطوير البرمجيات لمدة 3 سنوات. تشمل خبرتنا تحليل البيانات وتطوير التطبيقات المستندة إلى الموقع. بعد رؤية الطلب على واجهة برمجة التطبيقات (API) للعملة المستقرة والنظيفة والاقتصادية بين المطورين، قررت JFreaks تقديم واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحويل العملات دون أي ضجة. توفر واجهة برمجة تطبيقات CurrentFreaks لمستخدميها بيانات موثوقة ودقيقة ومحدثة بانتظام عن العملات لـ 702 عملة عالمية بما في ذلك 175 عملة ورقية و4 معادن و523 عملة مشفرة. نقوم بجمع بياناتنا من مصادر تتمتع بمكانة مرموقة في البورصات الأجنبية والعملات المشفرة. تقفcurrencyFreaks باعتبارها واجهة برمجة التطبيقات الثانية الموجهة للمطورين التي تقدمها JFreaks، والتي تجسد التزامنا بتقديم أدوات قيمة لمشهد التطوير.

الموقع الإلكتروني: currencyfreaks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CurrencyFreaks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.