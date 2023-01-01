Kinesis Mint

قم بإنشاء عملات Kinesis الخاصة بك (KAU وKAG) عن طريق إيداع العملات الورقية أو المشفرة. سبائك الذهب والفضة الرقمية للبنية التحتية للدفع اليوم.

الموقع الإلكتروني: kinesis.money

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