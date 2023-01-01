WebCatalog
Daniel Wellington

Daniel Wellington

danielwellington.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daniel Wellington على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دانيال ويلينغتون - المتجر الرسمي على الإنترنت. اشتري ساعات فضية وذهبية للرجال والنساء ومجوهرات وإكسسوارات ذات تصميم أنيق.

الموقع الإلكتروني: danielwellington.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daniel Wellington. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Swatch

Swatch

swatch.com

Bogner

Bogner

bogner.com

Havit

Havit

prohavit.com

JIMMY CHOO

JIMMY CHOO

jimmychoo.com

Swarovski

Swarovski

swarovski.com

Beyoung

Beyoung

beyoung.in

Brax

Brax

brax.com

Hermès

Hermès

hermes.com

Balenciaga

Balenciaga

balenciaga.com

Vacheron Constantin

Vacheron Constantin

vacheron-constantin.com

Cole Haan

Cole Haan

colehaan.com

W.K Brand Store

W.K Brand Store

wkbrandstore.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية