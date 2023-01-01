WebCatalog
Havit

Havit

prohavit.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Havit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المتجر الرسمي عبر الإنترنت لشركة HAVIT، يوفر ملحقات الكمبيوتر والأجهزة الطرفية للهواتف المحمولة. تسوق لشراء لوحة المفاتيح والماوس والساعات الذكية من HAVIT والمزيد.

الموقع الإلكتروني: prohavit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Havit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Swatch

Swatch

swatch.com

Daniel Wellington

Daniel Wellington

danielwellington.com

Diesel

Diesel

shop.diesel.com

Fossil

Fossil

fossil.com

Bogner

Bogner

bogner.com

Yoga With Adriene

Yoga With Adriene

shop.yogawithadriene.com

ESCADA

ESCADA

escada.com

Brioni

Brioni

brioni.com

HONOR

HONOR

hihonor.com

ELOQUII

ELOQUII

eloquii.com

JIMMY CHOO

JIMMY CHOO

jimmychoo.com

Burberry

Burberry

burberry.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية