تقوم Chimoney ببناء البنية التحتية وواجهة برمجة التطبيقات (API) لنقل القيمة بين العملات ودفاتر الأستاذ والبروتوكولات.

الموقع الإلكتروني: chimoney.io

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