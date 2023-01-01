تعمل باكسوس على خلق اقتصاد عالمي خالٍ من الاحتكاك. Paxos هي مؤسسة مالية منظمة تقوم ببناء البنية التحتية لتمكين الحركة بين الأصول المادية والرقمية.

الموقع الإلكتروني: paxos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paxos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.