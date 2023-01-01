WebCatalog
Paxos

Paxos

standard.paxos.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paxos على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل باكسوس على خلق اقتصاد عالمي خالٍ من الاحتكاك. Paxos هي مؤسسة مالية منظمة تقوم ببناء البنية التحتية لتمكين الحركة بين الأصول المادية والرقمية.

الموقع الإلكتروني: paxos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paxos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PYMNTS

PYMNTS

pymnts.com

Chimoney

Chimoney

dash.chimoney.io

BitMart

BitMart

bitmart.com

Bullish

Bullish

exchange.bullish.com

Kinesis Money

Kinesis Money

kms.kinesis.money

FreightWaves

FreightWaves

freightwaves.com

ALX Africa

ALX Africa

intranet.alxswe.com

Newcastle Permanent

Newcastle Permanent

online.newcastlepermanent.com.au

Alvexo

Alvexo

trader.alvexo.com

KED Global

KED Global

kedglobal.com

BitForex

BitForex

bitforex.com

TaxBit

TaxBit

app.taxbit.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية