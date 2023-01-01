Newcastle Permanent

جمعية نيوكاسل للبناء الدائم هي مؤسسة مالية أسترالية يقع مكتبها الرئيسي في نيوكاسل، نيو ساوث ويلز، أستراليا. تأسست في عام 1903 من قبل مجموعة من الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين أرادوا مساعدة العائلات على شراء منازلهم الخاصة.

الموقع الإلكتروني: newcastlepermanent.com.au

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