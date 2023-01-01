Services Australia

الخدمات الأسترالية، سابقًا وزارة الخدمات الإنسانية وقبل ذلك وزارة الضمان الاجتماعي، هي وكالة تنفيذية تابعة للحكومة الأسترالية، مسؤولة عن تقديم مجموعة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية والصحة وإعالة الطفل وغيرها من الخدمات للمواطنين الأستراليين المؤهلين والمقيمين الدائمين. .

الموقع الإلكتروني: servicesaustralia.gov.au

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