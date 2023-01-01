WebCatalog
Services Australia

Services Australia

servicesaustralia.gov.au

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Services Australia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الخدمات الأسترالية، سابقًا وزارة الخدمات الإنسانية وقبل ذلك وزارة الضمان الاجتماعي، هي وكالة تنفيذية تابعة للحكومة الأسترالية، مسؤولة عن تقديم مجموعة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية والصحة وإعالة الطفل وغيرها من الخدمات للمواطنين الأستراليين المؤهلين والمقيمين الدائمين. .

الموقع الإلكتروني: servicesaustralia.gov.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Services Australia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ABC Australia

ABC Australia

abc.net.au

USPS

USPS

usps.com

FDA

FDA

fda.gov

Australia Post

Australia Post

auspost.com.au

Virgin Australia

Virgin Australia

virginaustralia.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

UMANG

UMANG

web.umang.gov.in

ING Australia

ING Australia

ing.com.au

myGov

myGov

my.gov.au

CDC

CDC

cdc.gov

KAI Conversations

KAI Conversations

kaiconversations.com

Newcastle Permanent

Newcastle Permanent

newcastlepermanent.com.au

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية