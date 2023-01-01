ABC Australia

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هيئة الإذاعة الأسترالية، هيئة الإذاعة الأسترالية سابقًا، هي هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية. يتم تمويله بشكل أساسي من خلال المنح المباشرة المقدمة من الحكومة الأسترالية، ويديره مجلس معين من قبل الحكومة الحالية.

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