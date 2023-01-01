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Easy-Commission هو تطبيق عمولة مبيعات سهل الاستخدام. يمكنه حساب عمولات المبيعات بطريقة بسيطة وسهلة. فهو يأخذ بيانات المبيعات التي تدخلها، ثم يطبق حسابات العمولة التي قمت بتعيينها لإنتاج بيانات العمولة. إنه يعتمد بالكامل على الويب ويسمح لمندوبي المبيعات لديك بالوصول المباشر إلى بيانات العمولات الخاصة بهم!

الموقع الإلكتروني: easy-commission.com

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