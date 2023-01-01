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Easy-Commission

Easy-Commission

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: easy-commission.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Easy-Commission على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Easy-Commission هو تطبيق عمولة مبيعات سهل الاستخدام. يمكنه حساب عمولات المبيعات بطريقة بسيطة وسهلة. فهو يأخذ بيانات المبيعات التي تدخلها، ثم يطبق حسابات العمولة التي قمت بتعيينها لإنتاج بيانات العمولة. إنه يعتمد بالكامل على الويب ويسمح لمندوبي المبيعات لديك بالوصول المباشر إلى بيانات العمولات الخاصة بهم!

الموقع الإلكتروني: easy-commission.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Easy-Commission. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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