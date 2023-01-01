يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CaptivateIQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

CaptivateIQ هو برنامج عمولة المبيعات المصنف رقم 1 والمصمم لجمع الفرق معًا. نحن نمكن الفرق من إدارة العمولات بمزيد من الدقة والشفافية.

الموقع الإلكتروني: captivateiq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CaptivateIQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.