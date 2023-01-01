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CaptivateIQ

CaptivateIQ

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الموقع الإلكتروني: captivateiq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CaptivateIQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CaptivateIQ هو برنامج عمولة المبيعات المصنف رقم 1 والمصمم لجمع الفرق معًا. نحن نمكن الفرق من إدارة العمولات بمزيد من الدقة والشفافية.

الموقع الإلكتروني: captivateiq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CaptivateIQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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