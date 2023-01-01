ElevateHQ هو برنامج عمولات مبيعات مصمم لفرق المبيعات المتنامية. لكننا لا نتوقف عند أتمتة عمولات المبيعات فحسب. تم تصميم ElevateHQ لترقية كيفية استخدام الشركات لحوافز المبيعات لتحفيز موظفيها. نحن نؤمن بأن النتائج الرائعة لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتم تحفيز الأشخاص - ومنتجنا هو مجرد امتداد لهذه الفلسفة. على مستوى يومي أكثر، يزيل منتجنا العمل الشاق وراء حساب حوافز المبيعات اليدوية ويسمح للشركات بتجربة المزايا - التي تناسب كل مندوب - وليس فقط أصحاب الأداء العالي.

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