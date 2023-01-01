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ElevateHQ

ElevateHQ

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الموقع الإلكتروني: elevate.so

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ElevateHQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ElevateHQ هو برنامج عمولات مبيعات مصمم لفرق المبيعات المتنامية. لكننا لا نتوقف عند أتمتة عمولات المبيعات فحسب. تم تصميم ElevateHQ لترقية كيفية استخدام الشركات لحوافز المبيعات لتحفيز موظفيها. نحن نؤمن بأن النتائج الرائعة لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتم تحفيز الأشخاص - ومنتجنا هو مجرد امتداد لهذه الفلسفة. على مستوى يومي أكثر، يزيل منتجنا العمل الشاق وراء حساب حوافز المبيعات اليدوية ويسمح للشركات بتجربة المزايا - التي تناسب كل مندوب - وليس فقط أصحاب الأداء العالي.

الموقع الإلكتروني: elevate.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ElevateHQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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