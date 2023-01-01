يمكن لـ Salescomp أن تجعل حياتك أسهل من خلال أتمتة عملية تعويض المبيعات الخاصة بك. تتم محاسبة وإدارة العمولات وخطط الحوافز تلقائيًا بواسطة شركة Salescomp بناءً على عدد من القواعد القابلة للتعديل، بما في ذلك تعيين الموظف والمدة ونوع المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج لمندوبي المبيعات تحليلاً شاملاً للأرباح السابقة والإيرادات المتوقعة. ونتيجة لذلك، يستطيع مندوبو المبيعات الوصول إلى تقديرات الأجور بناءً على الاتفاقيات المغلقة المحتملة، مما يمكنهم من الاستعداد لسيناريوهات التعويض المختلفة. قد يتم تشجيع مندوبي المبيعات وتحفيزهم نتيجة لذلك لتحقيق إمكاناتهم الحقيقية في تحقيق الأرباح. الآن يمكنك التخلص من جميع جداول البيانات المعرضة للأخطاء اليدوية، وسيشعر فريق المبيعات لديك بثقة أكبر إذا قدمت لهم مدفوعات دقيقة وشفافة.

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