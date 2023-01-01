WebCatalog

Salescomp

Salescomp

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: salescomp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salescomp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكن لـ Salescomp أن تجعل حياتك أسهل من خلال أتمتة عملية تعويض المبيعات الخاصة بك. تتم محاسبة وإدارة العمولات وخطط الحوافز تلقائيًا بواسطة شركة Salescomp بناءً على عدد من القواعد القابلة للتعديل، بما في ذلك تعيين الموظف والمدة ونوع المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج لمندوبي المبيعات تحليلاً شاملاً للأرباح السابقة والإيرادات المتوقعة. ونتيجة لذلك، يستطيع مندوبو المبيعات الوصول إلى تقديرات الأجور بناءً على الاتفاقيات المغلقة المحتملة، مما يمكنهم من الاستعداد لسيناريوهات التعويض المختلفة. قد يتم تشجيع مندوبي المبيعات وتحفيزهم نتيجة لذلك لتحقيق إمكاناتهم الحقيقية في تحقيق الأرباح. الآن يمكنك التخلص من جميع جداول البيانات المعرضة للأخطاء اليدوية، وسيشعر فريق المبيعات لديك بثقة أكبر إذا قدمت لهم مدفوعات دقيقة وشفافة.

الموقع الإلكتروني: salescomp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salescomp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ElevateHQ

ElevateHQ

elevate.so

Commissionly

Commissionly

commissionly.io

QCommission

QCommission

qcommission.com

Kennect

Kennect

kennect.io

MDEX.COM

MDEX.COM

mdex.com

Qobra

Qobra

qobra.co

Amalia

Amalia

amalia.io

Brokermint

Brokermint

brokermint.com

Fusioo

Fusioo

fusioo.com

1Page

1Page

get1page.com

Sales Cookie

Sales Cookie

salescookie.com

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية