QCommission هو برنامج عمولات مبيعات قوي ومرن. فهو يحسب تعويضات موظفي المبيعات لديك بدقة ويقلل من الأخطاء المتعلقة بجداول البيانات والأساليب اليدوية. يتيح لك حساب العمولات بمجرد انتهاء فترة العمولة ويوفر الكثير من الوقت. يمكنه توصيل العمولات المحسوبة بطريقة مفصلة وواضحة. تسمح QCommission لمسؤول التعويضات بتحديد المستفيدين والمنتجات والعملاء والخطط والحوافز والحصص وتكرار الدفع وما إلى ذلك في النظام. يسمح بوضع قواعد الاعتماد والحساب لمختلف الحوافز. فهو يساعد على إدخال أو استيراد معاملات الأداء إلى النظام وحساب الحوافز بشكل متكرر حسب الضرورة. يمكن معالجة معاملات الأداء وتسجيلها وحسابها بشكل متكرر حسب الضرورة، وحتى عدة مرات في اليوم. يمكن إجراء التعديلات على المعاملات ومعالجتها في النظام. تتيح القدرة الكاملة والشاملة لإعداد التقارير للمستخدم الإبلاغ عن جميع الحسابات في نموذج مفصل للغاية. QCommission متوافقة مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC، وقادرة على إثبات الامتثال.

الموقع الإلكتروني: qcommission.com

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