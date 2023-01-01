WebCatalog

SmartWinnr

SmartWinnr

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الموقع الإلكتروني: smartwinnr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmartWinnr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت الفعلي لمزيد من الرؤية والشفافية - اختبارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيزات منتظمة لدفع المعرفة - التدريب المستمر لتحسين تفاعلات العملاء

الموقع الإلكتروني: smartwinnr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartWinnr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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