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SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت الفعلي لمزيد من الرؤية والشفافية - اختبارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيزات منتظمة لدفع المعرفة - التدريب المستمر لتحسين تفاعلات العملاء

الموقع الإلكتروني: smartwinnr.com

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