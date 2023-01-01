WebCatalog

Amalia

Amalia

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الموقع الإلكتروني: amalia.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amalia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Amalia.io على دفع النمو من خلال تعويضات المبيعات المبسطة. يوفر حل إدارة أداء المبيعات الخاص بنا الشفافية التي تحافظ على تحفيز فرق المبيعات والأتمتة التي تسمح لفرق التمويل والعمليات بقضاء المزيد من الوقت في المبادرات ذات القيمة المضافة. تقوم شركة Amalia.io، وهي شركة رائدة أوروبية، بأكثر من مجرد إدارة العمولة. نحن نعمل كمصدر وحيد للحقيقة لأكثر من 40 مؤسسة تستخدم بيانات أداء المبيعات القابلة للتنفيذ لدينا لإبلاغ قرارات أعمالها الإستراتيجية والأفراد.

الموقع الإلكتروني: amalia.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amalia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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