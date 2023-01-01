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تعمل Amalia.io على دفع النمو من خلال تعويضات المبيعات المبسطة. يوفر حل إدارة أداء المبيعات الخاص بنا الشفافية التي تحافظ على تحفيز فرق المبيعات والأتمتة التي تسمح لفرق التمويل والعمليات بقضاء المزيد من الوقت في المبادرات ذات القيمة المضافة. تقوم شركة Amalia.io، وهي شركة رائدة أوروبية، بأكثر من مجرد إدارة العمولة. نحن نعمل كمصدر وحيد للحقيقة لأكثر من 40 مؤسسة تستخدم بيانات أداء المبيعات القابلة للتنفيذ لدينا لإبلاغ قرارات أعمالها الإستراتيجية والأفراد.

الموقع الإلكتروني: amalia.io

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