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MadKudu

MadKudu

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الموقع الإلكتروني: madkudu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MadKudu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم MadKudu بالتنبؤ بالإجراءات المدرة للدخل وتحديد أولوياتها. قم بتسريع الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار باستخدام محرك معلومات أتمتة الإيرادات من MadKudu.

الموقع الإلكتروني: madkudu.com

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