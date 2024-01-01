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Commanders Act X

Commanders Act X

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: commandersact.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Commanders Act X على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Commanders Act is a European company that helps digital teams work more efficiently by leveraging data thanks to the various applications of its Customer Data Platform. By optimising data management, Commanders Act increases the implementation speed of campaigns, enhances the user experience, maximises ROI and improves understanding of omnichannel campaigns.

الفئات:

Business
أنظمة إدارة العلامات

الموقع الإلكتروني: commandersact.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Commanders Act X. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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