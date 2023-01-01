تحظى منصة إعداد البيانات الخاصة بـ Flatfile بثقة المئات من فرق المنتجات والنجاح والتنفيذ. تم تصميم Flatfile مع وضع عميلك في الاعتبار، وهو يخفف من عبء استيراد البيانات من خلال تجربة أنيقة وأتمتة ذكية.

الموقع الإلكتروني: flatfile.com

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