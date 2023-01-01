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Zipteams

Zipteams

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zipteams.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zipteams على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

الموقع الإلكتروني: zipteams.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zipteams. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Allego

Allego

allego.com

Balto

Balto

balto.ai

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

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Aircover.ai

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Vowel

Vowel

vowel.com

Read

Read

read.ai

Avoma

Avoma

avoma.com

Flatfile

Flatfile

flatfile.com

Salesmachine

Salesmachine

salesmachine.io

Waitroom

Waitroom

waitroom.com

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

sales-i

sales-i

sales-i.com

1Page

1Page

get1page.com

Klearly

Klearly

klearly.com

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

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