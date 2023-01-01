Zipteams
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الموقع الإلكتروني: zipteams.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zipteams على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
الموقع الإلكتروني: zipteams.com
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