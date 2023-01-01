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Forma.ai

Forma.ai

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الموقع الإلكتروني: forma.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Forma.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Forma.ai على تعزيز أداء المبيعات من خلال إدارة التعويضات الدقيقة والديناميكية وتحسين الإيرادات - وهي مصممة خصيصًا لتناسب عملك ونموذج المبيعات الخاص بك. يقدم نهج الذكاء المعزز الفريد لدينا بيانات حوافز متسقة وجديرة بالثقة لفرق المبيعات والمالية وكشوف المرتبات لديك، حتى يتمكنوا من التوقف عن بناء الصيغة والحساب والتحقق من صحتها، والبدء في قيادة الأعمال حقًا. تعمل Forma.ai على تحويل تعقيد تعويضات المبيعات إلى أقوى رافعة لديك لتحقيق نمو الإيرادات الأعلى.

الموقع الإلكتروني: forma.ai

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