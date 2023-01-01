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Kennect

Kennect

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الموقع الإلكتروني: kennect.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kennect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kennect هي منصة حوافز رائدة للشركات التي تحتاج إلى حل بسيط لإدارة خطط التعويضات المعقدة الخاصة بها. فهو لا يقوم بأتمتة حساب الحوافز للمسؤولين فحسب، بل يوفر أيضًا لمندوبي المبيعات رؤية كاملة في الوقت الفعلي لمدفوعات الحوافز الخاصة بهم. ومن خلال ميزة التنبيه الذكي، يمكنك الآن التأكد من عدم تفويت أي من ممثليك لحصصهم

الموقع الإلكتروني: kennect.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kennect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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