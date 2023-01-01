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Kennect هي منصة حوافز رائدة للشركات التي تحتاج إلى حل بسيط لإدارة خطط التعويضات المعقدة الخاصة بها. فهو لا يقوم بأتمتة حساب الحوافز للمسؤولين فحسب، بل يوفر أيضًا لمندوبي المبيعات رؤية كاملة في الوقت الفعلي لمدفوعات الحوافز الخاصة بهم. ومن خلال ميزة التنبيه الذكي، يمكنك الآن التأكد من عدم تفويت أي من ممثليك لحصصهم

الموقع الإلكتروني: kennect.io

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