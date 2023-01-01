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SparkPlug

SparkPlug

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الموقع الإلكتروني: sparkplug.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SparkPlug على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والدفعات المُدارة وأدوات إدارة الترويج التجاري لتجار التجزئة والمطاعم بتبسيط وأتمتة حوافز المبيعات التي يرعاها البائع لموظفيهم في الخطوط الأمامية.

الموقع الإلكتروني: sparkplug.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SparkPlug. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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