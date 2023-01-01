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SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والدفعات المُدارة وأدوات إدارة الترويج التجاري لتجار التجزئة والمطاعم بتبسيط وأتمتة حوافز المبيعات التي يرعاها البائع لموظفيهم في الخطوط الأمامية.

الموقع الإلكتروني: sparkplug.app

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