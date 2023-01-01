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Qobra

Qobra

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الموقع الإلكتروني: qobra.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Qobra على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

"سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا أو نائبًا للمبيعات، فإن خطة تعويضات المبيعات هي على الأرجح أقوى أداة لديك لدفع استراتيجية المبيعات." مارك روبيرج نائب الرئيس للمبيعات في Hubspot. تتيح لك كوبرا أتمتة عملية الحساب والمشاركة والتحقق من عمولاتك! توقف عن إضاعة الوقت مع Excel، وقلل من الأخطاء وزد من حافز مبيعاتك من خلال الرؤية في الوقت الفعلي! CRO، رئيس المبيعات، عمليات المبيعات، لفرق المبيعات الخاصة بك، كوبرا هي الأداة التي من شأنها تحفيز وزيادة أداء المبيعات لديك.

الموقع الإلكتروني: qobra.co

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