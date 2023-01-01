"سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا أو نائبًا للمبيعات، فإن خطة تعويضات المبيعات هي على الأرجح أقوى أداة لديك لدفع استراتيجية المبيعات." مارك روبيرج نائب الرئيس للمبيعات في Hubspot. تتيح لك كوبرا أتمتة عملية الحساب والمشاركة والتحقق من عمولاتك! توقف عن إضاعة الوقت مع Excel، وقلل من الأخطاء وزد من حافز مبيعاتك من خلال الرؤية في الوقت الفعلي! CRO، رئيس المبيعات، عمليات المبيعات، لفرق المبيعات الخاصة بك، كوبرا هي الأداة التي من شأنها تحفيز وزيادة أداء المبيعات لديك.

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