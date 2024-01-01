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Planr

Planr

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الموقع الإلكتروني: planr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Planr هو أحد حلول Enterprise SAAS التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم للتنبؤ بأداء الإيرادات والمبيعات وكشف العوائق المخفية لتزويدك أنت وفريقك بالطاقة اللازمة لتسريع نمو المبيعات. يمنحك Planr إمكانية الوصول الفوري إلى عرض ذكي وغير متحيز للإيرادات المتوقعة مقابل الأهداف المستقبلية، بدقة تصل إلى 96%. توفر أداة Planr المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وفرق القيادة، رؤية علمية غير متحيزة لبياناتك وتتنبأ بإيرادات NTM الخاصة بك بدقة تصل إلى 96%. تشمل فئات Planr: إدارة أداء الشركة، وإدارة التعويضات، وتحليلات التسويق، وتخطيط المبيعات والعمليات، وإدارة أداء المبيعات، وإدارة القوى العاملة.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: planr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Cloudapps

cloudapps.com

Ezoic

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ezoic.com

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