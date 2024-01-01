Planr هو أحد حلول Enterprise SAAS التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم للتنبؤ بأداء الإيرادات والمبيعات وكشف العوائق المخفية لتزويدك أنت وفريقك بالطاقة اللازمة لتسريع نمو المبيعات. يمنحك Planr إمكانية الوصول الفوري إلى عرض ذكي وغير متحيز للإيرادات المتوقعة مقابل الأهداف المستقبلية، بدقة تصل إلى 96%. توفر أداة Planr المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وفرق القيادة، رؤية علمية غير متحيزة لبياناتك وتتنبأ بإيرادات NTM الخاصة بك بدقة تصل إلى 96%. تشمل فئات Planr: إدارة أداء الشركة، وإدارة التعويضات، وتحليلات التسويق، وتخطيط المبيعات والعمليات، وإدارة أداء المبيعات، وإدارة القوى العاملة.

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الموقع الإلكتروني: planr.com

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