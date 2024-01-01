Arthur
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
آرثر هي شركة أداء الذكاء الاصطناعي. نحن نساعد علماء البيانات وأصحاب المنتجات وقادة الأعمال على تسريع عمليات نماذج البرمجة اللغوية العصبية والرؤية الحاسوبية لتحسين الدقة وقابلية الشرح والإنصاف. * الدقة: تتبع أداء النموذج لاكتشاف انجراف البيانات والتفاعل معه وتحسين دقة النموذج للحصول على نتائج أعمال أفضل. * قابلية الشرح: بناء الثقة، وضمان الامتثال، وتحقيق المزيد من نتائج تعلم الآلة القابلة للتنفيذ من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقابلية الشرح والشفافية من Arthur * العدالة: مراقبة التحيز بشكل استباقي، وتتبع نتائج النموذج مقابل مقاييس التحيز المخصصة، وتحسين عدالة النماذج الخاصة بك. * يعمل نهج آرثر القائم على الأبحاث في تطوير المنتجات على تعزيز القدرات الحصرية في رؤية الكمبيوتر، والبرمجة اللغوية العصبية، وتخفيف التحيز، والمجالات المهمة الأخرى.
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الموقع الإلكتروني: arthur.ai
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