آرثر هي شركة أداء الذكاء الاصطناعي. نحن نساعد علماء البيانات وأصحاب المنتجات وقادة الأعمال على تسريع عمليات نماذج البرمجة اللغوية العصبية والرؤية الحاسوبية لتحسين الدقة وقابلية الشرح والإنصاف. * الدقة: تتبع أداء النموذج لاكتشاف انجراف البيانات والتفاعل معه وتحسين دقة النموذج للحصول على نتائج أعمال أفضل. * قابلية الشرح: بناء الثقة، وضمان الامتثال، وتحقيق المزيد من نتائج تعلم الآلة القابلة للتنفيذ من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقابلية الشرح والشفافية من Arthur * العدالة: مراقبة التحيز بشكل استباقي، وتتبع نتائج النموذج مقابل مقاييس التحيز المخصصة، وتحسين عدالة النماذج الخاصة بك. * يعمل نهج آرثر القائم على الأبحاث في تطوير المنتجات على تعزيز القدرات الحصرية في رؤية الكمبيوتر، والبرمجة اللغوية العصبية، وتخفيف التحيز، والمجالات المهمة الأخرى.

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