Datasaur هي منصة رائدة لتسمية البيانات في البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، مما يؤدي إلى تسريع أوقات المشاريع بمقدار 10 أضعاف وتحسين أداء النموذج بمقدار 2X.

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