بدائل - Arthur
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Microsoft Fabric
microsoft.com
أدخل بياناتك إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أعد تشكيل كيفية وصول الجميع إلى البيانات والرؤى وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال ربط كل مصدر بيانات وخدمة التحليلات معًا — على نظام أساسي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
Labelbox
labelbox.com
محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.
neptune.ai
neptune.ai
قم بتسجيل جميع البيانات التعريفية لنموذج ML وتنظيمها ومقارنتها وتسجيلها ومشاركتها في مكان واحد. - الأتمتة والتوحيد مع نمو فريق النمذجة الخاص بك - تعاون في النماذج والنتائج مع فريقك وعبر المؤسسة - استخدم المستضافة أو النشر محليًا أو في سحابة خاصة. التكامل مع أي مكدس MLOps
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآل...
Openlayer
openlayer.com
المنصة الأكثر تقدمًا لبناء نماذج عالية الجودة وجديرة بالثقة من الألف إلى الياء.
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على...
Kognic
kognic.com
أفضل حل لدمج أجهزة الاستشعار في ADAS/AD يستخدم لاستكشاف مجموعات البيانات وتشكيلها وشرحها.
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave هو مزود سحابي متخصص، يقدم نطاقًا هائلاً من وحدات معالجة الرسومات بالإضافة إلى البنية التحتية الأسرع والأكثر مرونة في الصناعة.
Modelshop
modelshop.com
يمتلك Modelshop كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في منصة واحدة. تخطى خطوة البرمجة وقدم حلولاً ذكية بشكل أسرع مما كان ممكنًا في السابق.
VESSL AI
vessl.ai
قم ببناء النماذج وتدريبها ونشرها بشكل أسرع على نطاق واسع باستخدام البنية التحتية والأدوات وسير العمل المُدارة بالكامل.
Replicate
replicate.com
تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات. تشغيل وضبط النماذج مفتوحة المصدر. نشر النماذج المخصصة على نطاق واسع. كل ذلك مع سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Superwise
superwise.ai
مع اعتماد المزيد من الشركات على نماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز تأثيرها ونتائجها النهائية، تتزايد الحاجة إلى إدارة ومراقبة وتحسين سلوك الحياة الواقعية لهذه النماذج. Superwise.ai هي الشركة التي تراقب وتتأكد من صحة نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. تستخدم Superwise.ai بالفعل من قبل مؤسسات رفيعة المستو...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - أدوات علوم البيانات المتميزة إن نظام mljar الخاضع للإشراف هو أول منصة للتعلم الآلي من قبل الإنسان. يجعل البحث عن الخوارزمية وضبطها غير مؤلم. يحتاج المستخدمون إلى تحميل مجموعة بيانات، وتحديد سمات الإدخال والهدف، وسوف يجد mljar أفضل خوارزمية ML مطابقة. يقوم MLJAR بأتمتة عملية مسارات التعلم الآ...
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
Datature
datature.io
تعمل Datature على تبسيط الطريقة التي يبني بها الأشخاص قدرات التعلم العميق. باستخدام Nexus، منصة #nocode mlops الشاملة لدينا، نمكن الجميع من إنشاء اختراقات في الذكاء الاصطناعي خاصة بهم.
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Rasgo
rasgoml.com
مستودع البيانات الخاص بك مع قوة GPT-4. استمتع بتجربة التطور التالي في تحليلات الخدمة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتجاوز مجرد الدردشة.
Statsig
statsig.com
من اختبارات A/B البسيطة إلى التجارب المتقدمة، تستخدم الشركات سريعة النمو Statsig لتسريع نموها.
ZenML
zenml.io
ZenML عبارة عن إطار عمل MLOps قابل للتوسعة ومفتوح المصدر لإنشاء خطوط أنابيب MLOps محمولة وجاهزة للإنتاج. لقد تم تصميمه خصيصًا لعلماء البيانات ومهندسي ML ومطوري MLOps للتعاون أثناء تطويرهم للإنتاج. يتميز ZenML ببنية بسيطة ومرنة، ولا يعتمد على السحابة والأدوات، ويحتوي على واجهات/ملخصات مخصصة لسير عمل ...
TruEra
truera.com
توفر TruEra حلول جودة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تحليل التعلم الآلي وتحسين جودة النموذج وبناء الثقة. مدعومة بتقنية شرح الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات استنادًا إلى ست سنوات من البحث في جامعة كارنيجي ميلون، تساعد مجموعة TruEra من حلول جودة الذكاء الاصطناعي في القضاء على الصندوق ال...