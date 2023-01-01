Transparency

منع المنتجات المقلدة بشكل استباقي. الشفافية هي خدمة تسلسل المنتجات التي تساعد في تحديد الوحدات الفردية ومنع المنتجات المقلدة بشكل استباقي من الوصول إلى العملاء.

الموقع الإلكتروني: brandservices.amazon.com

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