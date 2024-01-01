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PrepsUs

PrepsUs

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الموقع الإلكتروني: prepsus.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PrepsUs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: prepsus.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PrepsUs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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User Interviews

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ProdPad

ProdPad

prodpad.com

Maze

Maze

maze.co

UXArmy

UXArmy

uxarmy.com

Hubble

Hubble

hubble.team

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Howuku

Howuku

howuku.com

Assign It To Me

Assign It To Me

assignittome.com

Loop11

Loop11

loop11.com

UXSquid

UXSquid

uxsquid.com

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