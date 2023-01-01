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ProdPad هو برنامج لإدارة المنتجات يساعد مديري المنتجات على تطوير استراتيجية المنتج. إدارة الفرق والعملاء وخرائط الطريق بسهولة. تجربة مجانية!

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