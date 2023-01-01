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ProdPad

ProdPad

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الموقع الإلكتروني: prodpad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ProdPad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ProdPad هو برنامج لإدارة المنتجات يساعد مديري المنتجات على تطوير استراتيجية المنتج. إدارة الفرق والعملاء وخرائط الطريق بسهولة. تجربة مجانية!

الموقع الإلكتروني: prodpad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProdPad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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