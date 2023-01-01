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Targetprocess

Targetprocess

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الموقع الإلكتروني: targetprocess.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Targetprocess على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد المحفظة المرئية وأدوات إدارة العمل المقدمة من Targetprocess المؤسسات الرشيقة على مواءمة الإستراتيجية وإدارة المنتجات وتنفيذ الفريق وبالتالي تحقيق مرونة الأعمال الحقيقية. ابدأ تجربتك المجانية اليوم!

الموقع الإلكتروني: targetprocess.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Targetprocess. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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