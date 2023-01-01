Clio Manage
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الموقع الإلكتروني: clio.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clio Manage على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بإدارة ممارساتك القانونية وتنميتها بسهولة باستخدام Clio، البرنامج القانوني الأكثر ثقة في العالم. احصل على نسخة تجريبية مجانية الآن.
الموقع الإلكتروني: clio.com
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