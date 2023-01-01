WebCatalog
Datalex

Datalex

datalex.pt

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datalex على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التكنولوجيا في خدمة ممارسة القانون انضم إلينا الآن واكتشف لماذا نستحق بالفعل ثقة الآلاف من المحامين في إدارة شؤونهم القانونية

الموقع الإلكتروني: datalex.pt

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Datalex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lawmatics

Lawmatics

lawmatics.com

PracticePanther

PracticePanther

practicepanther.com

Hoowla

Hoowla

hoowla.com

KeyVision

KeyVision

keyvision.eu

Legalboards

Legalboards

legalboards.com

CosmoLex

CosmoLex

cosmolex.com

Clio Manage

Clio Manage

clio.com

Justia

Justia

justia.com

HostGator

HostGator

hostgator.com

Rocket Matter

Rocket Matter

rocketmatter.net

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

MatterSuite

MatterSuite

mattersuite.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية