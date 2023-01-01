WebCatalog
Legalboards

Legalboards

app.legalboards.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Legalboards على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تساعد شركة Legalboards المحامين وشركات المحاماة على تنظيم وأتمتة جميع الجوانب التشغيلية التي تدخل في إدارة الممارسات الناجحة.

الموقع الإلكتروني: legalboards.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Legalboards. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lawmatics

Lawmatics

app.lawmatics.com

KeyVision

KeyVision

app.keyvision.eu

Datalex

Datalex

app.datalex.pt

MatterSuite

MatterSuite

app.mattersuite.com

PracticePanther

PracticePanther

app.practicepanther.com

Hoowla

Hoowla

app.hoowla.com

CosmoLex

CosmoLex

law.cosmolex.com

My Case

My Case

mycase.com

MyCase

MyCase

mycase.com

Weekrise

Weekrise

app.weekrise.com

CEIPAL Workforce

CEIPAL Workforce

workforce.ceipal.com

ServiceM8

ServiceM8

servicem8.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية