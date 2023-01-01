WebCatalog
KeyVision

KeyVision

keyvision.eu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KeyVision على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الحل الأكثر اكتمالا للمحامين وشركات المحاماة الحل الأمثل للمهنيين القانونيين والإدارات القانونية وشركات المحاماة لإدارة أداء الأعمال

الموقع الإلكتروني: keyvision.eu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KeyVision. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Justia

Justia

justia.com

Everlaw

Everlaw

everlaw.com

Lawmatics

Lawmatics

lawmatics.com

Legalboards

Legalboards

legalboards.com

CosmoLex

CosmoLex

cosmolex.com

Livelaw

Livelaw

livelaw.in

Datalex

Datalex

datalex.pt

MyCase

MyCase

mycase.com

Hoowla

Hoowla

hoowla.com

SimpleLegal

SimpleLegal

simplelegal.com

Bloomberg Law

Bloomberg Law

pro.bloomberglaw.com

Amto AI

Amto AI

amto.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية